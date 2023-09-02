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    «Салават Юлаев» одержал гостевую победу в матче КХЛ с «Барысом»

    «Барыс» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Барыс
    «Салават Юлаев» обыграл «Барыс» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В 1-м период уфимцы забили только один гол. Форвард гостей Александр Хмелевски вышел один на один с голкипером соперника, раскачал его и отправил шайбу в пустые ворота.

    Во 2-м периоде «Салават» также забил гол, удвоим преимущество. Команда разыграла комбинацию в чужой зоне, в результате которой Владислав Ефремов забил гол.

    Уже в 3-м отрезке матча уфимская команда реализовала большинство. Новичок «Салавата» Александр Шаров отличился, отправив шайбу в ворота сильным броском.

    После этого «Барыс» побежал отыгрываться. Сначала Темирлан Гайтамиров забил 1-й гол своей команды в нынешнем сезоне КХЛ, а потом Понтус Оберг сократил отставание до минимума, но на большее команду не хватило.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Барыс» — «Салават Юлаев» 2:3 (0:1, 0:1, 2:1).
    Голы: Хмелевски — 1, 12:51 — 0:1. Ефремов — 1 (Лещенко, Науменков), 24:18 — 0:2. Шаров — 1 (бол. Шмелев, Хафизуллин), 45:56 — 0:3. Гайтамиров — 1, 50:18 — 1:3. Оберг — 1 (бол. Грант, Барбер), 55:34 — 2:3Вратари: Паскуале — СамоновБроски: 28 (7+12+9) — 22 (9+6+7)Штраф: 14 — 14

    В следующем матче «Салават» встретится с «Автомобилистом», а «Барыс» сыграет с «Сибирью».

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