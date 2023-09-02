«Барыс» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:3, обзор голов

В 1-м период уфимцы забили только один гол. Форвард гостей Александр Хмелевски вышел один на один с голкипером соперника, раскачал его и отправил шайбу в пустые ворота.
Во 2-м периоде «Салават» также забил гол, удвоим преимущество. Команда разыграла комбинацию в чужой зоне, в результате которой Владислав Ефремов забил гол.
Уже в 3-м отрезке матча уфимская команда реализовала большинство. Новичок «Салавата» Александр Шаров отличился, отправив шайбу в ворота сильным броском.
После этого «Барыс» побежал отыгрываться. Сначала Темирлан Гайтамиров забил 1-й гол своей команды в нынешнем сезоне КХЛ, а потом Понтус Оберг сократил отставание до минимума, но на большее команду не хватило.
В следующем матче «Салават» встретится с «Автомобилистом», а «Барыс» сыграет с «Сибирью».