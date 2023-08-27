ЦСКА — «Спартак»: счет матча 1:3, обзор голов

обыграл(3:1) и стал обладателем Кубка мэра Москвы.

В составе «красно-белых» отличились Александр Бурмистров, Александр Хохлачёв и Максим Цыплаков. Единственный гол у ЦСКА забил Владислав Каменев.

Кубок мэра Москвы. Финал. ЦСКА — «Спартак» 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). Голы: Бурмистров — 1 (бол. Заседа, Вишневский), 19:08 — 0:1. Каменев — 1 (Окулов, Плотников), 33:37 — 1:1. Хохлачев — 1 (бол. Бурмистров, Вишневский), 56:07 — 1:2. Цыплаков — 1 (Чезганов), 57:50 — 1:3Вратари: Федотов — РыбарБроски: 26 (4+13+9) — 29 (14+3+12)Штраф: 16 — 10

«Спартак» занял 1-е место в Кубке мэра Москвы. На 2-й строчке расположился ЦСКА, а замкнуло тройку лидеров московское «Динамо».

В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» встретится с «Куньлунем» 2 сентября, а ЦСКА сыграет с «Ак Барсом» 1 числа.