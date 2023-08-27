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    «Спартак» стал обладателем Кубка мэра Москвы

    ЦСКА — «Спартак»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Спартак ЦСКА
    «Спартак» обыграл ЦСКА (3:1) и стал обладателем Кубка мэра Москвы.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    В составе «красно-белых» отличились Александр Бурмистров, Александр Хохлачёв и Максим Цыплаков. Единственный гол у ЦСКА забил Владислав Каменев.

    Кубок мэра Москвы. Финал.
    ЦСКА — «Спартак» 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).
    Голы: Бурмистров — 1 (бол. Заседа, Вишневский), 19:08 — 0:1. Каменев — 1 (Окулов, Плотников), 33:37 — 1:1. Хохлачев — 1 (бол. Бурмистров, Вишневский), 56:07 — 1:2. Цыплаков — 1 (Чезганов), 57:50 — 1:3Вратари: Федотов — РыбарБроски: 26 (4+13+9) — 29 (14+3+12)Штраф: 16 — 10

    «Спартак» занял 1-е место в Кубке мэра Москвы. На 2-й строчке расположился ЦСКА, а замкнуло тройку лидеров московское «Динамо».

    В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» встретится с «Куньлунем» 2 сентября, а ЦСКА сыграет с «Ак Барсом» 1 числа.

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