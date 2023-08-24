ЦСКА — «Динамо» Мск: счет матча 3:2, обзор голов

обыграл московское(3:2) в рамках Кубка мэра Москвы.

В составе номинальных гостей голами отметились Владислав Михайлов на 2-й минуте встречи и Даниил Пыленков на 35-й минуте.

У ЦСКА дублем отметился форвард Владислав Каменев, а гол забил Михаил Григоренко.

Кубок мэра Москвы. ЦСКА — «Динамо» Мск 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Голы: Михайлов — 1 (Каблуков), 02:16 — 0:1. Каменев — 1 (Окулов, Нестеров), 18:01 — 1:1. Каменев — 2 (Окулов, Плотников), 24:34 — 2:1. Пыленков — 1 (Миронов, Ильенко), 35:22 — 2:2. Григоренко — 1 (Диц, Мамин), 44:40 — 3:2Вратари: Шарыченков 00:00 — 32:10, Гамзин 32:10 — 60:00 — КоноваловБроски: 34 (12+11+11) — 20 (6+8+6)Штраф: 6 — 6

В следующем матче ЦСКА встретится с «Амуром» 25 августа, а «Динамо» также встретится с хабаровским клубом, но только 26 числа.