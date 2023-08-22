ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордже ПетровичДжордже Петрович: Почему «Челси» платит 14 млн фунтов за вратаря «Нью-Ингленд Революшн»
  • 20:23
    • Дзагоев тренируется с основным составом ЦСКА
    Все новости спорта

    Заварухин об игре «Автомобилиста»: От игры к игре добавляем в движении

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Автомобилист СКА КХЛ
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру своей команды в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова со СКА (2:5).

    Николай Заварухин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Заварухин

    «Поздравляю СКА с победой. Хорошая, интересная игра. Одна из самых быстрых игр, быстрый соперник. В начале игры имели выход один в ноль, реализуй мы его, могла быть другая игра.

    СКА доставил нам много проблем прессингом, от этого первый период не получился. От игры к игре добавляем в движении. Могли забить больше двух голов, но вратарь соперника сыграл здорово, в меньшинстве выручил команду.

    Осталось две игры на турнире. Надеюсь, ребята обретут хорошую форму к началу чемпионата», — приводит слова Заварухина Чемпионат.

    В следующем матче «Автомобилист» встретится с «Северсталью» 24 августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Брага» остановить «Панатинаикос»?
  • «Брага» — «Панатинаикос». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Астон Вилла» столкнется с проблемами?
  • «Хиберниан» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Смогут ли «Мольде» и «Галатасарай» выявить сильнейшего?
  • «Мольде» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 23 августа
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хиберниан — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Янг Бойз
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Депортиво Перейра — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Расинг Авельянеда
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чорич — Хиджиката
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие