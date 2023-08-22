Заварухин об игре «Автомобилиста»: От игры к игре добавляем в движении

Главный тренероценил игру своей команды в матче предсезонного турнира именисо(2:5).

«Поздравляю СКА с победой. Хорошая, интересная игра. Одна из самых быстрых игр, быстрый соперник. В начале игры имели выход один в ноль, реализуй мы его, могла быть другая игра.

СКА доставил нам много проблем прессингом, от этого первый период не получился. От игры к игре добавляем в движении. Могли забить больше двух голов, но вратарь соперника сыграл здорово, в меньшинстве выручил команду.

Осталось две игры на турнире. Надеюсь, ребята обретут хорошую форму к началу чемпионата», — приводит слова Заварухина Чемпионат.

В следующем матче «Автомобилист» встретится с «Северсталью» 24 августа.