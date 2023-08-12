Ковальчук: Сейчас занимаюсь детьми. У них сейчас такой возраст, когда папа должен быть рядом

Легенда российского хоккеярассказал о том, чем сейчас занимается.

«Я без дела не сижу. Выполнил просьбу поехать на Олимпиаду. Сделал все возможное, чтобы наша сборная выступили удачно. Сейчас занимаюсь детьми. У них сейчас такой возраст, когда папа должен быть рядом. Семья всегда на первом месте.

Прихожу на хоккей, когда приглашают. Всегда с удовольствием готов посмотреть хоккей в хорошей компании», — приводит слова Ковальчука «Спорт-Экспресс».

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/21.