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    Ковальчук: Сейчас занимаюсь детьми. У них сейчас такой возраст, когда папа должен быть рядом

    Хоккей Сборная России
    Легенда российского хоккея Илья Ковальчук рассказал о том, чем сейчас занимается.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Я без дела не сижу. Выполнил просьбу поехать на Олимпиаду. Сделал все возможное, чтобы наша сборная выступили удачно. Сейчас занимаюсь детьми. У них сейчас такой возраст, когда папа должен быть рядом. Семья всегда на первом месте.

    Прихожу на хоккей, когда приглашают. Всегда с удовольствием готов посмотреть хоккей в хорошей компании», — приводит слова Ковальчука «Спорт-Экспресс».

    40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/21.

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