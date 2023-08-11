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    «Автомобилист» обыграл московское «Динамо» на турнире в Уфе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Динамо
    В матче Кубка Республики Башкортостан «Автомобилист» победил московское «Динамо» со счетом 3:0.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    Голами в этом поединке отметились Анатолий Голышев, Данил Романцев и Сергей Широков.

    Кубок Республики Башкортостан
    «Динамо» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
    Голы: Романцев — 1 (Широков, Голышев), 23:27 — 0:1. Голышев — 1 (Романцев), 25:31 — 0:2. Широков — 1 (Волк, Голышев), 27:15 — 0:3Вратари: Коновалов — Галкин

    «Динамо» в следующем матче на турнире встретится с «Металлургом» 13 августа. «Автомобилист» в тот же день сыграет с хозяевами турнира уфимским «Салаватом Юлаевым».

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