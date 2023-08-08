Россия — СКА: счет матча 6:5 Б, обзор голов

одержала победу над(6:5 Б) в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

В составе России дублем отметился Дмитрий Кателевский, а по голу забили Семён Демидов, Семён Синяткин и Максим Великов. Победный буллит на счету Руслана Абросимова.

У СКА дубль оформил Илья Федотов, а по разу отличились Брендан Лайпсик, Эмиль Галимов и Иван Демидов.

Sochi Hockey Open. Россия — СКА 6:5 Б (1:3, 1:2, 3:0, 0:0, 1:0). Голы: Федотов — 1, 10:16 — 0:1. Демидов — 1 (Кателевский), 10:57 — 1:1. Лайпсик — 1 (Толчинский, Танков), 12:18 — 1:2. Галимов — 1 (Федотов, Федотов), 14:15 — 1:3. Демидов — 1 (бол. Сергеев, Мичков), 22:36 — 1:4. Синяткин — 1 (Гуляев), 27:36 — 2:4. Федотов — 2 (Галимов, Зинченко), 34:17 — 2:5. Кателевский — 1 (бол. Синяткин, Коромыслов), 40:53 — 3:5. Кателевский — 2 (бол. Демидов, Коромыслов), 42:50 — 4:5. Великов — 1 (Кабуш, Коромыслов), 55:33 — 5:5Победный буллит: Руслан АбросимовВратари: Николаев 00:00 — 20:00, Плешков 20:00 — 65:00 — МаттссонБроски: 38 (9+9+17+3) — 53 (14+21+14+4)Штраф: 18 — 25

По итогам турнира СКА занял 3-е место, а Россия расположилась на 4-й строчке.