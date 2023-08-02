Кудашов объяснил чем отличается нынешнее «Динамо» от команды с Шипачевым и Войновым

Главный тренервысказался об изменениях в составе команды перед началом нового сезона КХЛ.

«Чем состав нынешнего "Динамо" отличается от "Динамо" с Шипачевым и Войновым? Тогда были большие контракты у лидеров, и как следствие мы не могли усилить другие звенья.

Было несколько ведущих игроков, но не было среднего звена. Теперь мы создали костяк и совершаем надстройку. Для начала создали крепкий коллектив, однако необходимы были забивные игроки.

Повлияло поражение от "Торпедо" в 1-м раунде плей-офф? Нет-нет. Мы стратегически мыслим. Не шарахаемся из жара в холод. После каждого сезона мы анализируем и думаем, как усилить команду. Еще бы домоседа, как вы сказали, и будет полный комплект, — сказал Кудашов Sport24.

Напомним, что в это межсезонье "Динамо" подписало защитников Даниила Пыленкова и Игоря Ожиганова, а также нападающего Никиту Гусева.