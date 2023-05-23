ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лучано СпаллеттиБенитес вместо Спаллетти и продажа звезд. Похоже, чемпионская команда «Наполи» вот-вот развалится
  • 19:54
    • Стали известны составы на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Альмерия»
    Все новости спорта

    Команда США выиграла группу А на ЧМ-2023

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Швеции Сборная США
    Сборная США выиграла у команды Швеции со счетом 4:3.

    Швеция — США
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Швеция — США

    На гол Лео Карлссона американцы ответили тремя шайбами подряд — забили Ник Бонино, Конор Гарланд и Лэйн Хатсон.

    До конца третьего периода Лео Карлссон и Тимоти Лильегрен сравняли счет и перевели игру в овертайм. Победную шайбу в дополнительное время забросил Дилан Самберг.

    Чемпионат мира. Группа A
    Швеция — США — 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 0:1)
    Голы: Карлссон — 2 (бол., Теммернес, Линдберг), 9:10 — 1:0. Бонино — 3 (бол., Готье, Тайнан), 16:49 — 1:1. Гарлэнд — 2 (бол., Мазур, Гримальди), 33:54 — 1:2. Хатсон — 2, 39:30 — 1:3. Карлссон — 3 (Берггрен, Лин. Юханссон), 54:51 — 2:3. Лильегрен — 1 (Теммернес, Линдберг), 57:29 — 3:3. Самберг — 1 (Мазур, Тайнан), 61:37 — 3:4Вратари: Лар. Юханссон — ДесмитШтраф: 14 — 33Броски: 26 (9+9+8+0) — 43 (9+14+16+4)

    США выиграла группу А, набрав 20 очков. Швеция закончила 2-й с 18 баллами. Обе команды сыграют в четвертьфинале плей-офф.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволит ли «Барселона» выбраться из зоны вылета «Вальядолиду»?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Оформит ли «Сосьедад» путевку в Лигу чемпионов?
  • «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Швейцария закончит групповой этап без единого сбоя
  • Швейцария — Латвия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.75
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швейцария — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вильярреал — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие