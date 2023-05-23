Команда США выиграла группу А на ЧМ-2023

Сборнаявыиграла у командысо счетом 4:3.

На гол Лео Карлссона американцы ответили тремя шайбами подряд — забили Ник Бонино, Конор Гарланд и Лэйн Хатсон.

До конца третьего периода Лео Карлссон и Тимоти Лильегрен сравняли счет и перевели игру в овертайм. Победную шайбу в дополнительное время забросил Дилан Самберг.

Чемпионат мира. Группа A Швеция — США — 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 0:1) Голы: Карлссон — 2 (бол., Теммернес, Линдберг), 9:10 — 1:0. Бонино — 3 (бол., Готье, Тайнан), 16:49 — 1:1. Гарлэнд — 2 (бол., Мазур, Гримальди), 33:54 — 1:2. Хатсон — 2, 39:30 — 1:3. Карлссон — 3 (Берггрен, Лин. Юханссон), 54:51 — 2:3. Лильегрен — 1 (Теммернес, Линдберг), 57:29 — 3:3. Самберг — 1 (Мазур, Тайнан), 61:37 — 3:4Вратари: Лар. Юханссон — ДесмитШтраф: 14 — 33Броски: 26 (9+9+8+0) — 43 (9+14+16+4)

США выиграла группу А, набрав 20 очков. Швеция закончила 2-й с 18 баллами. Обе команды сыграют в четвертьфинале плей-офф.