Защитник сборной Казахстана высказался о результатах команды на чемпионате мира

Защитник сборной Казахстанапрокомментировал результаты национальной команды группового этапа чемпионата мира 2023 года.

«Хороший чемпионат, да интересно, классные игры, классная атмосфера, всё понравилось. Очень рад, что мы смогли здесь выиграть три матча, остаться в элитном дивизионе, для нас это большое достижение.

Думаю, в начале чемпионата в нас никто особо не верил, кроме нас самих. Мы себе поставили задачу, что отсюда не вылетим, будем играть только на победу. Я думаю, мы с ней отлично справились.

Какой из матчей был самым тяжёлым? Самый первый матч, наверное. Мы всё-таки новая команда, не играли вместе на таком уровне.

Тяжёлый, но самый важный для нас матч. Мы после него, думаю, сплотились ещё больше. Стали одной семьёй, весь турнир играли на пределе своих возможностей.

Почему в последней игре соперник забивал на старте каждого из периодов? Не было такого, что мы выходили не мотивированными, мы хотели выиграть.

Просто так получалось, нам забивали вот эти голы, какие-то неудачные отскоки. Хорошо, что нашли в себе силы отыграться и в конце вырвать победу.

Мы многое приобрели, стали намного сильнее. И в целом как команда, и каждый игрок стал сильнее.

Этот чемпионат даст нам многое, мы должны брать отсюда всё лучшее и не останавливаться на этом, расти и развиваться дальше», — сказал Данияр в интервью Sports.kz.

Напомним, что сборная Казахстана заняла 6-е место в группе B с 7-ю очками в активе. Сборная завершила турнир, не попав в четвертьфинал.