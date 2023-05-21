США забросили 9 шайб в ворота Франции

Сборнаясо счетом 9:0 разгромила командув матче группового этапа чемпионата мира.

Свой вклад в победу у американцев внесли Каттер Готье (3+1), Ти Джей Тайнэн (1+3), Конор Гарланд (1+2) и Скотт Перунович (1+2).

Чемпионат мира. Группа А США — Франция — 9:0 (3:0, 1:0, 5:0) Голы: О`Коннор — 2 (Гарлэнд), 6:03 — 1:0. Готье — 4 (Перунович), 11:34 — 2:0. Тайнан — 1 (Готье), 13:53 — 3:0. Готье — 5 (бол., Перунович, Тайнан), 21:31 — 4:0. О`Коннор — 3, 42:22 — 5:0. Перунович — 1 (Коронато, Бьорк), 45:01 — 6:0. Гримальди — 4 (Коронато, Пербикс), 47:07 — 7:0. Гарлэнд — 1 (Тайнан), 48:36 — 8:0. Готье — 6 (Тайнан, Гарлэнд), 53:48 — 9:0Вратари: Петерсен (Коммессо, 47:49) — Илонен (Папийон, 20:00)Штраф: 6 — 6Броски: 44 (12+14+18) — 13 (4+7+2)

Сборная США с 18 очками продолжает лидировать в группе А. Французы с 4 баллами идут на шестой строчке.

В другом матче Швейцария со счетом 4:2 обыграла Чехию. В составе швейцарцев дубль сделал Андрес Амбюль, а Кевин Фиала записал в свой активе две голевые передачи.

ЧМ. Группа В Чехия — Швейцария — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) Голы: Червенка — 3, 6:47 — 1:0. Леффель — 2 (бол., Хишир, Фиала), 12:41 — 1:1. Амбюль — 2 (Корви, Кукан), 23:59 — 1:2. Амбюль — 3 (Фиала, Мальгин), 28:37 — 1:3. Кубалик — 8 (бол., Червенка, Кемпни), 32:14 — 2:3. Рихард — 1 (Мозер, Риат), 55:40 — 2:4Вратари: Лангхамер — МайерШтраф: 4 — 4Броски: 22 (12+5+5) — 27 (11+13+3)

Швейцария досрочно выиграла группу В. Чехия занимает второе место в таблице.