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    • Сборная США разгромила Австрию на чемпионате мира
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    Сборная США разгромила Австрию на чемпионате мира

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная США
    Сборная США одержала победу над Австрией в матче группового этапа чемпионата мира. Американцы разгромили соперника со счетом 4:1.

    США — Австрия
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    США — Австрия

    Рокко Гримальди открыл счет в матче, однако Томас Раффль позволил австрийцам выровнять положение.

    Победная шайба на счету Картера Мазура. Лэйн Хатсон и Ник Пербикс, у которого один ассист, довели дело до разгрома.

    Чемпионат мира. Группа A
    США — Австрия — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Гримальди — 2 (Бонино, Маккей), 27:16 — 1:0. Раффль — 3 (бол., Шнайдер, Росси), 37:23 — 1:1. Мазур — 1 (Тайнан, Хатсон), 38:20 — 2:1. Хатсон — 1 (Пербикс, Коронато), 43:24 — 3:1. Пербикс — 1 (п.в., Браун, Фаррелл), 57:27 — 4:1Нереализованный буллит: Цвергер (Австрия), 51:17 (Вратарь)Вратари: Петерсен — Штаркбаум (57:15 — 57:27)Штраф: 2 — 4Броски: 31 (7+10+14) — 19 (7+6+6)

    США лидируют в группе А с четырьмя победами в четырех матчах. Австрия проиграла четвертый матч подряд.

    В следующем туре США сыграют с Данией, Австрия — с Германией.

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