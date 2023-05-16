Швейцария разгромила Казахстан в матче чемпионата мира

В матче группы В чемпионата мира 2023 сборнаясо счетом 5:0 разгромила команду. Поединок состоялся в Риге.

В составе швейцарской сборной отметились Тобиас Гайссер, Фабрис Герцог, Дамьен Риа, Нино Нидеррайтер и Ромен Леффель.

Чемпионат мира. Группа B Швейцария — Казахстан — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Голы: Гайссер — 1 (Хаас, Миранда), 4:48 — 1:0. Эрцог — 1 (Фора, Риат), 27:34 — 2:0. Риат — 1 (Рихард, Эрцог), 30:59 — 3:0. Нидеррайтер — 3 (бол., Мальгин, Кукан), 40:44 — 4:0. Леффель — 1 (Сентелер), 49:31 — 5:0Вратари: Дженони — Шутов (Бояркин, 50:29)Штраф: 0 — 6Броски: 36 (17+12+7) — 13 (4+8+1)

После трех побед подряд Швейцария лидирует в группе В. У казахов это уже второе поражение за три тура. Они идут на предпоследней строчке.

18 мая Швейцария сыграет со Словакией, а днем ранее Казахстан встретится с Канадой.