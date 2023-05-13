Дания переиграла Венгрию в матче ЧМ-2023

В матче группы А чемпионата мира 2023 года сборная Дании обыграла команду Венгрии со счетом 3:1.

На дубль Николая Элерса и гол Мортена Поульсена гости ответили точным броском Иштвана Шофрона.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A Венгрия — Дания — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Голы: Элерс — 1 (бол., Н. Йенсен, Русселль), 15:55 — 0:1. Элерс — 2 (бол., М. Лауридсен, Н. Йенсен), 29:23 — 0:2. Шофрон — 1 (Сабо, Барталис), 46:42 — 1:2. Поульсен — 1 (Лассен, Сторм), 51:58 — 1:3Вратари: Балиж — ДиховШтраф: 12 — 10Броски: 17 (2+6+9) — 44 (17+16+11)

Дания набрала 3 очка и занимает второе место в группе А. У Венгрии нет зачетных баллов.