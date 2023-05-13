ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Химки» — «Спартак»Ничья, не устроившая всех. «Спартак» в меньшинстве потерял очки
  • 19:14
    • Алькарас уверенно пробился в третий круг турнира в Риме
  • 18:56
    • МЮ одержал сухую победу над «Вулверхэмптоном»
  • 18:56
    • «Челси» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью
  • 18:44
    • Гол Кассьеры позволил «Зениту» избежать поражения в матче с «Краснодаром»
  • 18:22
    • «Бавария» забила 6 мячей в ворота «Шальке»
    Все новости спорта

    Дания переиграла Венгрию в матче ЧМ-2023

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Дании
    В матче группы А чемпионата мира 2023 года сборная Дании обыграла команду Венгрии со счетом 3:1.

    Венгрия — Дания
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Венгрия — Дания

    На дубль Николая Элерса и гол Мортена Поульсена гости ответили точным броском Иштвана Шофрона.

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа A
    Венгрия — Дания — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Элерс — 1 (бол., Н. Йенсен, Русселль), 15:55 — 0:1. Элерс — 2 (бол., М. Лауридсен, Н. Йенсен), 29:23 — 0:2. Шофрон — 1 (Сабо, Барталис), 46:42 — 1:2. Поульсен — 1 (Лассен, Сторм), 51:58 — 1:3Вратари: Балиж — ДиховШтраф: 12 — 10Броски: 17 (2+6+9) — 44 (17+16+11)

    Дания набрала 3 очка и занимает второе место в группе А. У Венгрии нет зачетных баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьет только одна из «Боруссий»?
  • «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • ЦСКА победит «Торпедо» с уверенным отрывом
  • ЦСКА — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Сливочные» будут торопиться
  • «Реал» Мадрид — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Сочи — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чехия — Казахстан
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие