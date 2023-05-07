ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Факел»Два по цене одного. Евсеев спас «Факел» от прямого вылета и подарил «Зениту» чемпионский матч
  • 08:29
    • Стерлинг сохранил пояс в легчайшем весе UFC в бою с Сехудо
  • 07:33
    • Мухаммад одолел Бернса единогласным решением на UFC 288
    Все новости спорта

    Макдэвид назвал Драйзайтля лучшим игроком в мире

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Вегас Голден Найтс
    Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу над «Вегасом» (5:1) во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ и выразил восхищение одноклубником Леоном Драйзайтлем. Оба игрока в данном поединке оформили по дублю.

    Леон Драйзайтль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леон Драйзайтль

    «Он играет на невероятном уровне. Не думаю, что кто-то удивлен. Он лучший игрок в мире. И регулярно показывает это», — цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.

    На текущий момент Драйзайтль является лучшим снайпером и бомбардиром плей-офф. Немецкий форвард провел восемь матчей, в которых набрал 17 очков — забросил 13 шайб и отдал четыре результативные передачи.

    Благодаря этой победе «Эдмонтон» сравнял счет в серии — 1-1. Следующий матч между командами состоится 9 мая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» и «Спартак» много не забьют
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • Никто в обороне отсиживаться не будет
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Ювентус» проиграет на поле «Аталанты»?
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.67
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 21:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Труа — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Алькарас — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие