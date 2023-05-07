Макдэвид назвал Драйзайтля лучшим игроком в мире

Форвард «Эдмонтона»прокомментировал победу над «Вегасом» (5:1) во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ и выразил восхищение одноклубником. Оба игрока в данном поединке оформили по дублю.

«Он играет на невероятном уровне. Не думаю, что кто-то удивлен. Он лучший игрок в мире. И регулярно показывает это», — цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.

На текущий момент Драйзайтль является лучшим снайпером и бомбардиром плей-офф. Немецкий форвард провел восемь матчей, в которых набрал 17 очков — забросил 13 шайб и отдал четыре результативные передачи.

Благодаря этой победе «Эдмонтон» сравнял счет в серии — 1-1. Следующий матч между командами состоится 9 мая.