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    КХЛ назвала претендентов на приз лучшему новичку сезона

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Торпедо Локомотив
    КХЛ представила номинантов на приз имени Алексея Черепанова, который будет вручен лучшему новичку сезона-2022/2023.

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    По итогам опроса в тройку лучших попали нападающий Никита Гребенкин из «Амура», защитник Богдан Конюшков из «Торпедо» и форвард Степан Никулин из «Локомотива».

    Гребенкин провел 53 матча и набрал 26 (9+17) очков. Он начал сезон в составе «Металлурга», но затем был отдан в аренду в «Амур».

    Конюшков набрал 25 (2+23) очков в 64 играх регулярного чемпионата. В 10 матчах плей-офф он добавил еще 5 (0+5) баллов. Сезон-2022/23 Конюшков завершил в МХЛ, где с «Чайкой» выиграл Кубок Харламова.

    В активе Никулина 33 (14+19) очка в 61 игре регулярного чемпионата. В 12 матчах плей-офф он набрал 6 (2+4) баллов.

    Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 18 мая.

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