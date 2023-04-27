Третьяк: Ожидал большего от ЦСКА

Президент Федерации хоккея России (ФХР)высказался о шестом матче финальной серии плей‑офф КХЛ между(0:3).

«Ожидал большего, честно. Ожидал большего именно от ЦСКА. И не ожидал, что столько ошибок будет сделано. Хотя игра интересная, достойная финала. Но ошибки игроков ЦСКА сыграли свою роль, у "Ак Барса" было больше моментов, чтобы забить. В ЦСКА собраны опытные игроки, они, конечно, должны создавать больше моментов. И не совершать таких ошибок. Там защитники падают, ошибаются постоянно, в финале нельзя делать столько ошибок.

Билялетдинов снова доказал, что очень опытный тренер, матерый. Он вытащил команду из ямы, в которой была Казань. "Ак Барс" в этом плей‑офф показывает хороший, дисциплинированный хоккей, мотивация зашкаливает: посмотрите, как они под шайбу ложатся», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Таким образом, счет в финальной серии Кубка Гагарина стал равным 3-3. Седьмая, решающая, встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани.