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    Немировски стал главным тренером «Сибири»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь
    Канадец Дэвид Немировски назначен главным тренером «Сибири». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    По данным СЭ, контракт специалиста с «Сибирью» рассчитан на один год. Ранее Немировски был главным тренером «Торпедо».

    «Дэвид Немировски — специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе.

    Важным для нас является то, что Дэвид Семёнович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе главным тренером.

    Немировски проповедует атакующий стиль игры, и это именно то, какой мы хотим видеть "Сибирь" в следующем сезоне», — цитирует генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского пресс-служба клуба.

    В нынешнем сезоне новосибирская команда вылетела в первом раунде плей-офф КХЛ в серии с «Авангардом» (счет в серии 1:4).

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