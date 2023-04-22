Немировски стал главным тренером «Сибири»

Канадецназначен главным тренером. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным СЭ, контракт специалиста с «Сибирью» рассчитан на один год. Ранее Немировски был главным тренером «Торпедо».

«Дэвид Немировски — специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе.

Важным для нас является то, что Дэвид Семёнович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе главным тренером.

Немировски проповедует атакующий стиль игры, и это именно то, какой мы хотим видеть "Сибирь" в следующем сезоне», — цитирует генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне новосибирская команда вылетела в первом раунде плей-офф КХЛ в серии с «Авангардом» (счет в серии 1:4).