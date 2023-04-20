Федоров: Забили первыми, сыграли на своих местах, справились с давлением

Главный тренерподвёл итог победного матча с(3:0).

«Забили первыми, сыграли на своих местах, справились с давлением. Всех, кто болеет за ЦСКА, с победой. У нас сегодня не было грубых ошибок, это уже хорошо. Ошибки — это не что-то фундаментальное, ребята понимали, что что-то не сложилось в первой игре, сегодня исправились. С вратарями я индивидуальных бесед не веду, у них есть свой тренер. Это очень специфическое направление. Думаю, Сергей Наумов что-то подправил. Рейдеборн в своей тарелке, он продолжает играть за нас хорошо.

Хороший вопрос, сможет ли ЦСКА играть так же идеально и дальше. Оракулом никогда не был и не буду. Сегодня мы играли в тот хоккей, который хотели видеть и позавчера. "Ак Барс" здорово двигал шайбу, создавал давление, но с такой игрой мы знакомы, потому что прошли три раунда на Западе.

Я не думаю, что в прошлых матчах мы бросали со всей позиции. Всё-таки мы любим держать шайбу, играть в зоне атаки, чтобы создавать угрозу чужим воротам. Для меня всё логично, забили сегодня важные голы в важное время. Ребята молодцы, нашли открытое пространство», — цитирует Федорова «Чемпионат».

Счет в серии теперь ничейный 1:1. Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Москве. Начало в 19:00 мск.