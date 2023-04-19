Илья Воробьев Фото: globallookpress.com
Воробьев входит в шорт-лист кандидатов на пост ассистента главного тренера «Ванкувера». Канадский клуб ищет замену Майку Йео.
Кандидатуру 48-летнего специалиста мог порекомендовать Сергей Гончар, занимающий в штабе главного тренера «Кэнакс» Рика Токкета должность тренера по развитию.
Воробьев имеет российское и немецкое гражданство и владеет английским языком.
Воробьев в «Металлурге» уже работал с североамериканскими специалистами, когда в штаб уральского клуба входили Пол Морис, Том Баррассо и Майк Кинэн.
Напомним, Воробьев покинул «Магнитку» в начале апреля после поражения от омского «Авангарда» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.