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    Воробьев входит в шорт-лист кандидатов на пост ассистента главного тренера «Ванкувера»

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    Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев попал в сферу интересов клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс», сообщает «Матч ТВ».

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    Воробьев входит в шорт-лист кандидатов на пост ассистента главного тренера «Ванкувера». Канадский клуб ищет замену Майку Йео.

    Кандидатуру 48-летнего специалиста мог порекомендовать Сергей Гончар, занимающий в штабе главного тренера «Кэнакс» Рика Токкета должность тренера по развитию.

    Воробьев имеет российское и немецкое гражданство и владеет английским языком.

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    • Воробьев в «Металлурге» уже работал с североамериканскими специалистами, когда в штаб уральского клуба входили Пол Морис, Том Баррассо и Майк Кинэн.

    Напомним, Воробьев покинул «Магнитку» в начале апреля после поражения от омского «Авангарда» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

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