Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга»попал в сферу интересов клуба НХЛ сообщает «Матч ТВ».

Воробьев входит в шорт-лист кандидатов на пост ассистента главного тренера «Ванкувера». Канадский клуб ищет замену Майку Йео.

Кандидатуру 48-летнего специалиста мог порекомендовать Сергей Гончар, занимающий в штабе главного тренера «Кэнакс» Рика Токкета должность тренера по развитию.

Воробьев имеет российское и немецкое гражданство и владеет английским языком.

Воробьев в «Металлурге» уже работал с североамериканскими специалистами, когда в штаб уральского клуба входили Пол Морис, Том Баррассо и Майк Кинэн.

Напомним, Воробьев покинул «Магнитку» в начале апреля после поражения от омского «Авангарда» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.