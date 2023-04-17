Федоров прокомментировал новость о возможном продолжении работы в клубе НХЛ

Главный тренерпрокомментировал новость о том, что является одним из кандидатов на пост наставникав НХЛ.

«Слухи про то, что меня сватают тренером в "Детройт" и "Коламбус"? Они есть и есть. Вы мне сказали, я до этого особо не знал.

Тема закрыта, чётко ответил в прошлом году: я никуда не собираюсь. У меня есть контракт», — передает слова Федорова Чемпионат.

Федоров выступал за «Коламбус» в период с 2005 по 2008 год. В 2021 году специалист возглавил московский ЦСКА.

Напомним, что в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА уступил «Ак Барсу» со счетом 1:4. Счет в серии 1:0 в пользу казанцев.