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    Федоров прокомментировал новость о возможном продолжении работы в клубе НХЛ

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал новость о том, что является одним из кандидатов на пост наставника «Коламбуса» в НХЛ.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Слухи про то, что меня сватают тренером в "Детройт" и "Коламбус"? Они есть и есть. Вы мне сказали, я до этого особо не знал.

    Тема закрыта, чётко ответил в прошлом году: я никуда не собираюсь. У меня есть контракт», — передает слова Федорова Чемпионат.

    Федоров выступал за «Коламбус» в период с 2005 по 2008 год. В 2021 году специалист возглавил московский ЦСКА.

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    • Напомним, что в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА уступил «Ак Барсу» со счетом 1:4. Счет в серии 1:0 в пользу казанцев.

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