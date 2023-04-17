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    Быков считает, что Федоров может возглавить клуб НХЛ

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    Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о том, что «Коламбус» интересуется главным тренером ЦСКА Сергеем Федоровым.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    Журналист The Athletic Аарон Портцлайн ранее написал, что считает Федорова одним из кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса».

    «Сергей Федоров — известная, популярная, яркая и заслуженная личность во всем мире! Его успехи в бытность игрока, а сейчас как наставника, менеджера и тренера дают нам право надеяться, что его карьера тренера будет такой же успешной, как и карьера игрока!

    В связи с этим можно предполагать, что североамериканские клубы, следя за успехами Сергея, будут искать возможность поработать с нашим специалистом в ближайшем будущем!

    Поэтому я не удивлюсь если уже какой-то из клубов НХЛ проявил интерес к Сергею Федорову на роль главного тренера команды», — приводит слова Федорова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА под руководством Федорова стал победителем Кубка Гагарина. В этом году «армейцы» дошли до финала плей-офф КХЛ, где сыграют с «Ак Барсом».

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