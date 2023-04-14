Овечкин высказался о неудачном сезоне в НХЛ

Капитан и нападающий «Вашингтона»поделился эмоциями после завершения сезона.

Накануне «столичные» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ дома в овертайме уступили «Нью-Джерси» со счетом 4:5 ОТ.

«Играть, когда ты потерял шансы на выход в плей-офф, — это отстой. Спросите у любой команды, в такой ситуации сложно найти энергию, эмоции, мотивацию. Мы играли ни за что. Сложно заставить себя играть на том уровне, которого все ждут. Сезон окончен, с этим ничего не поделаешь.

Я постоянно говорю, что по ходу сезона важно завоевывать каждое очко. В начале сезона их нужно набрать как можно больше, чтобы не оказаться в такой ситуации, как мы в этом году.

У нас будет достаточно времени позаботиться о себе, отдохнуть и восстановиться. В нашей команде многие имеют проблемы со здоровьем, некоторые играли с травмами. Нужно восстановиться, чтобы стать лучше в следующем сезоне», — цитирует Овечкина The Hockey News.

По итогам чемпионата «Вашингтон» набрал 80 очков в 82 матчах и занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, впервые с сезона-2013/14 не попав в плей-офф.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 73 матчах, в которых записал в свой актив 42 гола и 33 результативные передачи.