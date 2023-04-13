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    Провел великий матч в Питере и добил соперника в Москве. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина

    КХЛ: обзор двух матчей недели

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    ЦСКА — чемпион ЗападаПровел великий матч в Питере и добил соперника в Москве. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина «Реал» — «Челси»Хотя бы не разгром. Беззубый «Челси» вдесятером уступил на «Сантьяго Бернабеу» Виктор ОсимхенОсимхен, Рамуш и еще семь центрфорвардов для «Челси»
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    ЦСКА — чемпион Запада
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    ЦСКА — чемпион Запада
    Последняя игровая неделя перед финалом Кубка Гагарина вместила в себя две встречи, в которых ЦСКА смял соперников из Питера и стал чемпионом Западной конференции.

    Рок-н-ролл в «Ледовом» с хет-триком Григоренко

    ЦСКА в пятом матче серии
    ХК ЦСКА

    При счете 2:2 в серии месиво двух западных гигантов осуществило трансфер в Питер, где СКА после победы на льду москвичей получил дозу адреналина и психологическое преимущество, которое должно было помочь дома. Увы, в реальности все оказалось на несколько уровней мрачнее.

    В пятом матче серии СКА начал плыть по волне и на старте забрал игру под контроль. На 6-й минуте счет открыл защитник Александр Никишин, смачно бросивший с района круга под перекладину, а спустя полминуты добавил Эмиль Галимов, который воткнул шайбу после идеально расчерченной контратаки и ультратонкого паса Николая Прохоркина.

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    Половину периода команда Романа Ротенберга потратила на оформление двойного гандикапа. Кажется, Питер получил сочный перевес, который мог трансформироваться в итоговую победу. Но с 12-й минуты ЦСКА включил камбэк-режим и ввалил двушку. На это ушло 53 секунды.

    Не без доли фарта первый гол врезал Андрей Светлаков, который раньше всех среагировал на отскок и ввинтил шайбу в упор под перекладину. После этого Михаил Григоренко исполнил нечто из серии хоккейных симуляторов. Сильнейший страйкер москвичей в плей-офф (9+12) получил тяжелый пас от Мамина и, продвигаясь спиной в сторону угла ворот, ввинтил шайбу с неудобной.

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    • После атомного первого периода соперники затихли. Во вторых двадцати еще раз забил Григоренко. Произошло это на 12-й минуте, а следующий гол пришлось ждать до 6-й третьего периода. В финальном заходе матча ЦСКА сольно зарядил рок-н-ролл, забросив 4 шайбы. Два гола забил Константин Окулов, проводящий королевскую серию, еще один панч нанес Максим Мамин, а Григоренко раскрутил персональную статистику до хет-трика. Итог — 7:3 и тотальное уничтожение СКА.

    Победа 3:0 на спокойствии премиум-класса

    ЦСКА — СКА. Шестой матч серии
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    В среду, 12 апреля, серия телепортировалась в Москву, где ЦСКА находился в максимально плюсовом положении в прематче. Далеко не всегда расклады перед началом игры воссоздаются на льду, но в этот раз столичному клубу повезло. Счет был разблокирован уже на 13-й секунде.

    Пока фан-база готовила кричалки, режиссеры — графику, а некоторые только усаживались на места, на «ЦСКА Арене» завыла сирена. Никита Нестеров сделал наброс с района синей линии, на который среагировал Максим Соркин. Он и вмазал первую пощечину Владиславу Подъяпольскому. Для 22-летнего форварда это была третья шайба в текущем Кубке Гагарина.

    Небольшая стычка в шестой игре серии
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    После гола ЦСКА сбавил темп и позволил Питеру рулить игрой. Однако у СКА была беда с реализацией, а их созданные моменты едва ли могли сильно шокировать Адама Рейдеборна, который, также отбомбил крутой финал конференции с двумя шатаутами.

    На первый перерыв команды ушли при 1:0. Разумеется, после отдыха гости должны были раскачать матч. Однако во втором периоде объема аккумулятора СКА хватило минуты на 4. Дальше в составе Питера случилось удаление, которое, по сути, и отрезало команду Романа Ротенберга от вероятного финала Кубка. Да, тогда численное преимущество ЦСКА не реализовал, но создал мегаубойный момент и дальше в равных составах вел встречу.

    Следующую шайбу в матче москвичи забросили на 10-й минуте вторых двадцати. Отличился Константин Окулов, который в плей-офф превратился в эксперта в вопросе выноса СКА. Свой шестой в Кубке Гагарина гол нападающий в роскошном виде презентовал в результате контратаки. Закончилась она смарт-пасом Сергея Плотникова и завершением хай-класса. Оказавшись перед воротами, Окулов сделал движение в сторону, перекинул клюшку на неудобную и впечатал шайбу практически в пустую раму, заставив кипера безнадежно распластаться.

  • Хорошо, что где‑то получается. Появились свои моменты. Удалось их реализовать. А вот раньше или хромала реализация, или не хватало хладнокровия. Но наконец‑то меня прорвало.
  • Константин Окулов

    • После 2:0 СКА пробовал ответить, но его попытки даже при игре в большинстве не заканчивались моментами из разряда «верняк». За это ЦСКА наказал в третьем периоде, воспользовавшись удалением Евгения Кетова. Ударом издали питерские текстуры прорезал Даррен Диц. Защитник нашел свою третью шайбу и девятое очко в сумме (3+6).

    Помимо реализации лишнего, ЦСКА припрятал еще несколько жирных моментов в свою статистическую шкатулку и провел остаток матча без интриги или шансов на альтернативную концовку для соперника — 3:0. «“Ак Барс”, жди нас!», — гласили постеры хозяйских трибун и оказались пророческими.

  • Мы отлично поговорили в команде про хорошее начало. Сейчас в первой же смене забили гол. И получилась наша самая ровная игра в плей‑офф. Без перепадов, все здорово и солидно играли. Адам Рейдеборн действовал здорово. Так все и вышло.
  • Михаил Григоренко

    • Кубок Гагарина-2022/23: расписание финала

    Понедельник, 17 апреля

    «Ак Барс» — ЦСКА, 19:00 мск.

    Среда, 12 апреля

    «Ак Барс» — ЦСКА, 19:00 мск.

    Пятница, 21 апреля

    ЦСКА — «Ак Барс», 19:00 мск.

    Воскресенье, 23 апреля

    ЦСКА — «Ак Барс», 19:00 мск.

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