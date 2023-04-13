Крылов о перекрестном плей-офф в КХЛ: Он не нужен

Председатель совета директоров омскогопрокомментировал новость о планируемом введении перекрестного плей-офф со следующего сезона в КХЛ.

«Я как придерживался мнения, так и придерживаюсь — он не нужен. По одной простой причине: матчи с "Салаватом", "Ак Барсом", "Магниткой" намного интереснее омичам, чем с "Локомотивом", при всём уважении.

Это история. Искренне не вижу идеи в том, чтобы это сделать только для того, чтобы убрать полуфинальную пару ЦСКА и СКА», — передает слова Крылова Чемпионат.

Напомним, что 13 апреля состоялось заседание совета директоров КХЛ, в котором утвердили состав участников на следующий сезон.