Фетисов: Можно назначить Ротенберга главным тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о возможных кандидатах на пост главного тренера сборной

«Мне кажется, Алексей Жамнов справился со своей задачей как главный тренер. Он работал в непростых условиях. Мы с ним общаемся, ответственный парень и, как мне кажется, очень хороший специалист. Я думаю, в следующем сезоне, когда он станет главным тренером "Спартака", он подтвердит мои слова.

Кто мог бы возглавить сборную? Игорь Ларионов, Сергей Федоров. Роман Ротенберг амбициозный в хорошем понимании. Михаил Кравец проявил себя как продвинутый тренер.

Я думаю, есть выбор, что очень хорошо. Одно время такого выбора не было», — приводит слова Фетисова «Р-Спорт».

Контракт Жамнова со сборной России рассчитан до 30 июня 2023 года. Со следующего сезона он будет работать в «Спартаке».