НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Тампу», «Виннипег» проиграл «Калгари»

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 6:3

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу. Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 28 бросков.

Российские игроки гостей Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали по голевой передаче. Вратарь Андрей Василевский отразил 31 бросок.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 6:3 (3:1, 1:2, 2:0) Голы: Крайдер — 34 (бол., Тарасенко, Зибанежад), 6:13 — 1:0. Какко — 16 (Хытил, Миллер), 7:41 — 2:0. Мотт — 7 (Гудроу, Шнайдер), 10:21 — 3:0. Киллорн — 25 (бол., Сергачев, Кучеров), 10:40 — 3:1. Раддиш — 1 (Киллорн, Хагель), 27:10 — 3:2. Мотт — 8 (Лафренье, Гудроу), 27:25 — 4:2. Хагель — 28 (Чирелли, Хедман), 31:34 — 4:3. Крайдер — 35 (Зибанежад, Фокс), 51:38 — 5:3. Панарин — 26 (бол., Зибанежад, Фокс), 53:49 — 6:3Вратари: Шестеркин — ВасилевскийШтраф: 28-42Броски: 37 (12+9+16) — 31 (8+17+6)

«Рейнджерс» со 103 очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» (96) — шестая.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 6:3

«Виннипег» — «Калгари» 1:3

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился голом и одной результативной передачей. Нападающий «Джетс» Владислав Наместников очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Калгари» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Голы: Коннор — 31 (бол., Элерс, Дюбуа), 11:42 — 1:0. Манджапане — 17 (Баклунд), 26:06 — 1:1. Дуэр — 7 (Льюис, Задоров), 44:08 — 1:2. Задоров — 11 (Юбердо, Манджапане), 50:40 — 1:3Вратари: Хеллибак (58:50) — МаркстремШтраф: 16-14Броски: 35 (9+12+14) — 35 (7+13+15)

«Виннипег» с 89 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» уступает по дополнительным показателям.

«Виннипег» — «Калгари» 1:3

«Анахайм» — «Эдмонтон» 1:3

Российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин отметился голом и результативной передачей. Эта игра стала для него сотой в североамериканской лиге.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Голы: Костин — 11 (Янмарк), 29:36 — 0:1. Бьюгстад — 17 (Костин), 32:46 — 0:2. Терри — 22 (Бенуа, Хенрик), 44:56 — 1:2. Хаймэн — 35 (п.в., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 58:18 — 1:3Вратари: Достал (58:05 — 58:18) — КэмпбеллШтраф: 2-2Броски: 28 (7+13+8) — 33 (9+13+11)

«Эдмонтон» набрал 103 очка и идет на второй строчке в Западной конференции. «Анахайм» — последний (56 очков).