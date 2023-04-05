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    Кравец о поражении от «Ак Барса»: Мы не имеем права так играть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс
    Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в третьем матче полуфинала Восточной конференции с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Конечно, не очень приятно так проигрывать. Совсем неприятное поражение после того, как играли хорошо почти весь матч. Конечно, надо было забивать и в первом периоде, и 5х3. Мы не имеем права так играть и удаляться так в последние пять минут. "Ак Барс" — это команда, которая способна за подобное наказать. По игре мы превосходили соперника по многим компонентам. Ребята, естественно, расстроены.

    Проигрывать всегда неприятно, но у нас достаточно характера, чтобы вернуться в игру. Я думаю, никакой расслабленности у нас не было, это были ошибки в обороне и удаления. Задачи играть на удержание точно не было. Не было такого, чтобы нас возили по нашей зоне. Ни в коем случае мы не собирались играть в откат. Вратари сегодня хорошо играли, у Билялова было много сейвов. Опасений насчет зависимости от первого звена нет. Но важно, чтобы забивали и другие звенья, как было во второй игре», — передает слова Кравца корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

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