В ЦСКА заявили, что голкипер Федотов может вернуться в клуб после службы в армии

Руководствоможет рассмотреть вариант с возвращением в команду голкипера, который сейчас служит в армии, в случае заинтересованности самого хоккеиста.

«Федотов является воспитанником хоккейной школы московского ЦСКА, из подававшего надежды юниора Иван вырос в признанного мастера спорта, став профессионалом международного класса.

В прошлом году Федотов был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, где достойно служит по сегодняшний день, по завершении срока службы руководство ЦСКА готово рассмотреть возможность его возвращения в состав клуба в случае заинтересованности в этом самого игрока.

Пока с такими предложениями ни Иван, ни его представители в ЦСКА не обращались.

Отток игроков никак не способствует развитию отечественного хоккея и спорта в целом, считаем, что этому должна быть дана адекватная правовая оценка, а их деятельность необходимо должным образом урегулировать», — говорится в заявлении пресс-службы.

Федотов выиграл Кубок Гагарина в 2022 году в составе ЦСКА. Голкипер также выступал за российскую сборную на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и завоевал серебряную медаль.