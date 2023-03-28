ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дэниэл ЛевиПохоже, Конте не виноват. Решения Леви — возможно, главная проблема «Тоттенхэма»
  • 18:58
    • Глава МОК Бах обозначил ряд условий для допуска российских и белорусских спортсменов
  • 14:54
    • Экс-тренер «Зенита» может возглавить «ПСЖ»
    Все новости спорта

    В ЦСКА заявили, что голкипер Федотов может вернуться в клуб после службы в армии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Руководство ЦСКА может рассмотреть вариант с возвращением в команду голкипера Ивана Федотова, который сейчас служит в армии, в случае заинтересованности самого хоккеиста.

    Иван Федотов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Федотов

    «Федотов является воспитанником хоккейной школы московского ЦСКА, из подававшего надежды юниора Иван вырос в признанного мастера спорта, став профессионалом международного класса.

    В прошлом году Федотов был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, где достойно служит по сегодняшний день, по завершении срока службы руководство ЦСКА готово рассмотреть возможность его возвращения в состав клуба в случае заинтересованности в этом самого игрока.

    Пока с такими предложениями ни Иван, ни его представители в ЦСКА не обращались.

    Отток игроков никак не способствует развитию отечественного хоккея и спорта в целом, считаем, что этому должна быть дана адекватная правовая оценка, а их деятельность необходимо должным образом урегулировать», — говорится в заявлении пресс-службы.

    Федотов выиграл Кубок Гагарина в 2022 году в составе ЦСКА. Голкипер также выступал за российскую сборную на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и завоевал серебряную медаль.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Клетчатые» переиграют Турцию
  • Турция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Отберет ли Шотландия очки у Испании?
  • Шотландия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сдержит ли Грузия Норвегию?
  • Грузия — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алис — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Хачанов — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Румыния — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Каролина — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие