ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон МиранчукБез Головина и Миранчука, но с семью спартаковцами. Сборная России готовится к Ирану
    Все новости спорта

    Войнов рассказал о своем возвращении из НХЛ в КХЛ в 2015 году

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ КХЛ Кубок Первого канала Сборная России
    Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов высказался о совместной работе с Олегом Знарком, который по ходу нынешнего сезона был уволен из казанского клуба.

    Вячеслав Войнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Войнов

    «В КХЛ поддержали после скандальной истории в США и возвращения в Россию в 2015 году? Я приехал в Питер, когда в сборной России работал Олег Валерьевич Знарок.

    Меня начали подпускать потихонечку к национальной команде, вызвали на Кубок Первого канала. На самом деле это было сделано для того, чтобы я почувствовал атмосферу команды, начал восстанавливаться после долгого перерыва. А так заранее сказали, что на турнире я выступать не буду.

    Со стороны это выглядело так, что известный игрок возвращается в строй после тяжёлой травмы? Травма больше была эмоциональная, сильный спад. Хотя у меня в тот момент ахилл действительно был порван.

    Плюс я семь месяцев был без льда. Первый раз я вышел на лёд как раз в Новогорске вместе с Олегом Валерьевичем. И это было первый раз за восемь месяцев.

    Какую роль Знарок сыграл в карьере? Мы с ним давно знакомы. Требовательный специалист, мне такие по душе. Такие люди всё в лицо прямо говорят, поэтому и работа с ними идёт честно и открыто», — цитирует Войнова сайт КХЛ.

  • «Адмирал» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме и сократил счет в серии
  • Читайте по теме

    • В нынешнем сезоне Войнов провел за «Ак Барс» 59 матчей, забил 11 голов и сделал 21 голевую передачу. Казанская команда во втором раунде плей-офф КХЛ встретился с «Адмиралом» (счет в серии 2:1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА дотащит противостояние до третьей победы
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Перед возвращением в Казань «Ак Барс» добьется третьей победы в серии
  • «Адмирал» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • В режиме уничтожения «Рейнджерс» откатают и игру с «Каролиной»
  • «Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 3.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  3.36
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Китай
  • Футбол
  • Послезавтра в 09:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бруклин — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сальвадор — Гондурас
  • Футбол
  • Послезавтра в 07:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие