Войнов рассказал о своем возвращении из НХЛ в КХЛ в 2015 году

Защитниквысказался о совместной работе с, который по ходу нынешнего сезона был уволен из казанского клуба.

«В КХЛ поддержали после скандальной истории в США и возвращения в Россию в 2015 году? Я приехал в Питер, когда в сборной России работал Олег Валерьевич Знарок.

Меня начали подпускать потихонечку к национальной команде, вызвали на Кубок Первого канала. На самом деле это было сделано для того, чтобы я почувствовал атмосферу команды, начал восстанавливаться после долгого перерыва. А так заранее сказали, что на турнире я выступать не буду.

Со стороны это выглядело так, что известный игрок возвращается в строй после тяжёлой травмы? Травма больше была эмоциональная, сильный спад. Хотя у меня в тот момент ахилл действительно был порван.

Плюс я семь месяцев был без льда. Первый раз я вышел на лёд как раз в Новогорске вместе с Олегом Валерьевичем. И это было первый раз за восемь месяцев.

Какую роль Знарок сыграл в карьере? Мы с ним давно знакомы. Требовательный специалист, мне такие по душе. Такие люди всё в лицо прямо говорят, поэтому и работа с ними идёт честно и открыто», — цитирует Войнова сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне Войнов провел за «Ак Барс» 59 матчей, забил 11 голов и сделал 21 голевую передачу. Казанская команда во втором раунде плей-офф КХЛ встретился с «Адмиралом» (счет в серии 2:1).