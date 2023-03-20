«Адмирал» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме и сократил счет в серии

«Адмирал» забросил единственную шайбу в ворота «Ак Барса» на 14-й минуте овертайма Фото: twitter.com/khl
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Адмирала».
Автором единственной заброшенной шайбы стал Евгений Лисовец, отличившийся на 14-й минуте овертайма.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Четвертый матч пройдет 22 марта во Владивостоке.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. 3-й матч
«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Лисовец — 2 (Червены), 73:54 — 1:0Вратари: Серебряков — БиляловШтраф: 10 — 8Броски: 40 (6+6+21+7) — 48 (8+17+10+13)Счет в серии: 1-2