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    «Адмирал» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме и сократил счет в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Ак Барс
    Владивостокский «Адмирал» одержал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    «Адмирал» забросил единственную шайбу в ворота «Ак Барса» на 14-й минуте овертайма
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    «Адмирал» забросил единственную шайбу в ворота «Ак Барса» на 14-й минуте овертайма

    Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Адмирала».

    Автором единственной заброшенной шайбы стал Евгений Лисовец, отличившийся на 14-й минуте овертайма.

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Четвертый матч пройдет 22 марта во Владивостоке.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. 3-й матч
    «Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Лисовец — 2 (Червены), 73:54 — 1:0Вратари: Серебряков — БиляловШтраф: 10 — 8Броски: 40 (6+6+21+7) — 48 (8+17+10+13)Счет в серии: 1-2
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