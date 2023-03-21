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    Чехович о победе «Локомотива»: Такие матчи раскрепощают, придают уверенности

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Нападающий «Локомотива» Иван Чехович оценил игру команды в третьем матче серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (6:2). Счет в серии 2:1 в пользу армейцев.

    Иван Чехович
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    Иван Чехович

    «Эмоциональная игра. Это первое, что приходит в голову. Много голов забили, отличный матч. Прибавили на добиваниях, не хватало второго добивания в московских матчах.

    Хет-трик? Разозлился. Конечно, мне не хочется сидеть в запасе. Такие матчи раскрепощают, придают уверенности», — цитирует Чеховича официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

  • «Локомотив» одержал первую победу в серии с ЦСКА
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    • В третьем матче серии плей-офф КХЛ с ЦСКА Чехович оформил хет-трик. Следующий матч команды проведут 23 марта в Ярославле.

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