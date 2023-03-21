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    • «Локомотив» одержал первую победу в серии с ЦСКА
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    «Локомотив» одержал первую победу в серии с ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Локомотив
    В третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» со счетом 6:2 разгромил ЦСКА.

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    Игроки «Локомотива» с тренером

    Самым результативным в составе победителей стал Иван Чехович, который оформил хет-трик.

    Также у «железнодорожников» по шайбе забросили Рушан Рафиков, Александр Елесин и Павел Красковский.

    Счет размочили игроки ЦСКА — Максим Мамин и Константин Окулов.

    КХЛ. Плей-офф. Западной конференция. 1/2 финала. Третий матч
    «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
    Голы: Чехович — 1 (бол., Каюмов, Сергеев), 1:28 — 1:0. Мамин — 3 (бол., Каменев, Слепышев), 8:12 — 1:1. Чехович — 2 (Марченко, Красковский), 10:21 — 2:1. Рафиков — 3 (Никулин, Иванов), 23:37 — 3:1. Окулов — 1 (Плотников), 25:25 — 3:2. Чехович — 3 (Шалунов, Сергеев), 37:22 — 4:2. Елесин — 1 (Тесанов), 38:04 — 5:2. Красковский — 1 (бол., Рафиков, Марченко), 57:39 — 6:2Вратари: Исаев (55:43 — 56:18) — Рейдеборн (Шарыченков, 40:00)Штраф: 6 — 10Броски: 33 (7+14+12) — 28 (12+8+8)Счет в серии: 2-1 в пользу ЦСКА

    Таким образом, «Локо» сократил разрыв в серии с ЦСКА. Счет составляет 2:1 в пользу «армейцев». Ответная игра состоится 23 марта в Ярославле.

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