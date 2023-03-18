Билялетдинов: Очень хорошая игра была, команды играли живо, активно, агрессивно

Главный тренерпрокомментировал победу во втором матче полуфинала Востока с(2:1).

«Считаю, очень хорошая игра была, команды играли живо, активно, агрессивно. У нас очень хороший первый период был, но мы допустили ошибку и пришлось догонять. Однако достаточно правильно играли, забросили свою шайбу, а в концовке реализовали большинство.

В первом периоде и вратарь у "Адмирала" хорошо сыграл, где-то не повезло нам. Но если так играть, то всё равно забьёшь. Даёт ли счёт 2-0 спокойствие перед поездкой на Дальний Восток? Какое спокойствие? Идут серьёзные матчи, мы готовимся к серьёзной игре.

Билялов что-то показывал в сторону скамейки после пропущенной шайбы? Там не было удаления, Билялов был за линией вратарской зоны. Столкновение было, но Тимур выступал как полевой игрок. Токранов? Да все ошибаются, не стал бы акцентировать. Посмотрим, будет ли играть дальше. Шипачёв не забивал 14 матчей? Он много отдавал. Он делает свою работу», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Таким образом, «Ак Барс» увеличил отрыв от «Адмирала» в серии и ведет со счетом 2:0.

Третья игра состоится 20 марта во Владивостоке.