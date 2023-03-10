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    • «Автомобилист» переиграл «Металлург» и вышел вперед в серии
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    Воробьев назвал причины поражения «Металлурга» в матче с «Автомобилистом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Восточной конференции с «Автомобилистом» (3:6).

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Ужасный первый период, два гола в меньшинстве, два необязательных удаления. Это стоило нам игры. Потом цеплялись, но уже поздно: локоть рядом, но не укусишь. Надо выигрывать матч дома, чтобы вернуться сюда.

    После 0:1 команда развалилась? В принципе, мы почти отыграли меньшинство, и пропущенный гол выбил из колеи. Нагружали Бобкова бросками? Понятно, свежий вратарь выходит, дали задание — лезть на пятак и нагружать.

    Отсутствие Керрана в большинстве? Потому что он пока не забивал, был момент, когда ему давали, он не забивал.

    Как мотивировали команду при 0:5? Ещё раз сказали, что надо лезть на ворота: одна зайдёт, вторая зайдёт — игра может перевернуться. Перевернулась только на три», — передаёт слова Воробьёва Чемпионат.

  • «Автомобилист» переиграл «Металлург» и вышел вперед в серии
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    • После этого матча «Металлург» проигрывает в серии плей-офф с «Автомобилистом» со счетом 2:3. Следующий матч состоится 12 марта в Магнитогорске.

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