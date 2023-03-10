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    • «Автомобилист» переиграл «Металлург» и вышел вперед в серии
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    «Автомобилист» переиграл «Металлург» и вышел вперед в серии

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    В пятом матче серии плей-офф КХЛ «Автомобилист» в родных стенах переиграл «Металлург» со счетом 6:3.

    «Автомобилист» переиграл «Металлург»
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    «Автомобилист» переиграл «Металлург»

    На голы Алексея Макеева, Алексея Василевского, Кертиса Волка, Ника Эберта, Андрея Обидина и Стефана Да Косты гости ответили точными бросками Филиппа Майе, Никиты Коростелева и Брендана Лайпсика.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:3 (3:0, 2:3, 1:0)
    Голы: Макеев — 2 (бол., Голышев, Кормье), 2:27 — 1:0. Василевский — 1 (Волк, Мэйсек), 11:03 — 2:0. Волк — 3 (Да Коста, Широков), 13:55 — 3:0. Эберт — 3 (Мэйсек, Макеев), 20:30 — 4:0. Обидин — 1 (Волк, Эберт), 25:58 — 5:0. Майе — 1 (Лайпсик), 27:54 — 5:1. Коростелев — 2 (Лайпсик), 30:02 — 5:2. Лайпсик — 2 (Майе, Керран), 36:42 — 5:3. Да Коста — 1 (п.в., Широков), 58:25 — 6:3Вратари: Маттссон (Бобков, 13:55) — Паскуале (Кошечкин, 13:55, 55:33 — 55:55, 56:09 — 58:25, 59:29 — 59:55)Штраф: 8 — 16Броски: 25 (11+9+5) — 33 (4+16+13)

    «Автомобилист» вышел вперед в серии с «Металлургом» — 3-2. Следующая игра состоится 12 марта в Магнитогорске.

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