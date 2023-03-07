НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Лос-Анджелесу», «Калгари» одолел «Даллас»

«Виннипег» — «Сан-Хосе» 2:3 ОТ

Автором победной шайбы стал Логан Кутюр. Российские хоккеисты Николай Кныжов, Евгений Свечников и Александр Барабанов завершили матч с показателем полезности «-1». У «Джетс» нападающий Владислав Наместников очков не набрал.

«Сан-Хосе» с 50 очками занимает предпоследнее место в Западной конференции, «Виннипег» с 75 очками — на седьмой строчке.

«Виннипег» — «Сан-Хосе» 2:3 ОТ

«Баффало» — «Эдмонтон» 2:3

Первой звездой встречи стал лидер «Эдмоннтон» Коннор Макдэвид. Он оформил дубль и достиг отметки в 54 гола за сезон. Канадец является лидером снайперской и бомбардирской гонок.

Нападающий «нефтяников» Клим Костин и защитник «быков» Илья Любушкин очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Голы: Макдэвид — 53 (Маклеод, Сиси), 7:21 — 0:1. Скиннер — 27 (бол., Томпсон), 9:45 — 1:1. Райан — 11 (Шор, Нерс), 38:45 — 1:2. Козенс — 24 (Брайсон, Миттельштадт), 40:41 — 2:2. Макдэвид — 54 (Фогеле, Экхольм), 43:23 — 2:3Вратари: Андерсон (58:14 — 59:54) — СкиннерШтраф: 2-4Броски: 39 (15+13+11) — 37 (20+6+11)

«Эдмонтон» с 78 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Баффало» с 68 очками — на девятой строчке «Востока».

«Баффало» — «Эдмонтон» 2:3

«Даллас» — «Калгари» 4:5

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров забросил одну шайбу. Для российского хоккеиста это девятый гол в сезоне.

«Калгари» с 69 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Даллас» с 81 очком — на второй строчке.

«Даллас» — «Калгари» 4:5

«Чикаго» — «Оттава» 5:0

В составе победителей дубль оформил Сет Джонс. Еще по голу забили Филипп Курашев, Джейсон Дикинсон и Лукас Райхель. Защитник Никита Зайцев очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Оттава» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Голы: Курашев — 9 (Тинорди), 16:22 — 1:0. С. Джонс — 9 (Бьорк, Дикинсон), 22:00 — 2:0. С. Джонс — 10 (Бьорк, Атанасиу), 25:29 — 3:0. Дикинсон — 9 (Бьорк, Энтвистл), 30:31 — 4:0. Райхель — 2 (Атанасиу), 43:18 — 5:0Вратари: Стэлок — СегордШтраф: 15-47Броски: 21 (3+11+7) — 35 (12+15+8)

«Чикаго» с 49 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Оттава» с 68 очками — на десятой строчке «Востока».

«Чикаго» — «Оттава» 5:0

«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» 4:2

У «Кингз» точным броском отметился российский защитник Владислав Гавриков. В составе «Кэпиталз» голы забили российский форвард Александр Овечкин и шведский защитник Расмус Сандин. Для Овечкина этот гол стал 816-м в карьере в рамках НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Голы: Сандин — 5 (Милано, Строум), 31:39 — 0:1. Гавриков — 4 (Фиала, Арвидссон), 33:18 — 1:1. Дано — 16 (Арвидссон, Рой), 39:27 — 2:1. Овечкин — 36 (бол., Сандин, Бэкстрем), 42:31 — 2:2. Андерсон — 3 (Байфилд, Кемпе), 47:52 — 3:2. Кемпе — 30 (п.в.), 59:58 — 4:2Вратари: Копли — Кемпер (57:55 — 58:07, 58:10 — 59:58)Штраф: 10-10Броски: 41 (19+11+11) — 22 (3+10+9)

«Лос‑Анджелес» одержал четвертую победу подряд и поднялся на второе место в Западной конференции (82 очка). «Вашингтон» занимает 12‑ю строчку на Востоке (68 очков).

«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» 4:2

«Ванкувер» — «Нэшвилл» 4:3 Б

В составе победителей по голу забили Элиас Петтерссон, Василий Подколзин и Дакота Джошуа. Андрей Кузьменко отметился голевой передачей. У «Предаторз» дубль оформил Люк Евангелиста, еще одну шайбу забросил Колтон Сиссонс.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 4:3 Б (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Петтерссон — 30 (Кузьменко, Бовилье), 4:28 — 1:0. Сиссонс — 11 (Смит, Лозон), 4:55 — 1:1. Подколзин — 3 (Берроуз, Воланин), 10:56 — 2:1. Джошуа — 9 (Оман, Хьюз), 45:43 — 3:1. Евангелиста — 1 (К. Шервуд, Лозон), 48:31 — 3:2. Евангелиста — 2 (Бэрри), 56:55 — 3:3Победный буллит: ПеттерссонВратари: Силов — СаросШтраф: 7-11Броски: 29 (8+9+8+4) — 32 (10+12+10+0)

«Ванкувер» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы «Запада», набрав 57 очков. «Нэшвилл» находится на девятом месте с 69 очками.