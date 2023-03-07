НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Лос-Анджелесу», «Калгари» одолел «Даллас»

«Виннипег» — «Сан-Хосе» 2:3 ОТ
Автором победной шайбы стал Логан Кутюр. Российские хоккеисты Николай Кныжов, Евгений Свечников и Александр Барабанов завершили матч с показателем полезности «-1». У «Джетс» нападающий Владислав Наместников очков не набрал.
«Сан-Хосе» с 50 очками занимает предпоследнее место в Западной конференции, «Виннипег» с 75 очками — на седьмой строчке.
«Баффало» — «Эдмонтон» 2:3
Первой звездой встречи стал лидер «Эдмоннтон» Коннор Макдэвид. Он оформил дубль и достиг отметки в 54 гола за сезон. Канадец является лидером снайперской и бомбардирской гонок.
Нападающий «нефтяников» Клим Костин и защитник «быков» Илья Любушкин очков не набрали.
«Эдмонтон» с 78 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Баффало» с 68 очками — на девятой строчке «Востока».
«Даллас» — «Калгари» 4:5
Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров забросил одну шайбу. Для российского хоккеиста это девятый гол в сезоне.
«Калгари» с 69 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Даллас» с 81 очком — на второй строчке.
«Чикаго» — «Оттава» 5:0
В составе победителей дубль оформил Сет Джонс. Еще по голу забили Филипп Курашев, Джейсон Дикинсон и Лукас Райхель. Защитник Никита Зайцев очков не набрал.
«Чикаго» с 49 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Оттава» с 68 очками — на десятой строчке «Востока».
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» 4:2
У «Кингз» точным броском отметился российский защитник Владислав Гавриков. В составе «Кэпиталз» голы забили российский форвард Александр Овечкин и шведский защитник Расмус Сандин. Для Овечкина этот гол стал 816-м в карьере в рамках НХЛ.
«Лос‑Анджелес» одержал четвертую победу подряд и поднялся на второе место в Западной конференции (82 очка). «Вашингтон» занимает 12‑ю строчку на Востоке (68 очков).
«Ванкувер» — «Нэшвилл» 4:3 Б
В составе победителей по голу забили Элиас Петтерссон, Василий Подколзин и Дакота Джошуа. Андрей Кузьменко отметился голевой передачей. У «Предаторз» дубль оформил Люк Евангелиста, еще одну шайбу забросил Колтон Сиссонс.
«Ванкувер» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы «Запада», набрав 57 очков. «Нэшвилл» находится на девятом месте с 69 очками.