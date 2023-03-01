Бобровский установил рекорд в НХЛ

«Флорида» в гостях победила «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Ворота «Пантерз» в этой игре защищал российский вратарь Сергей Бобровский, для которого эта победа стала 354-й в НХЛ аз карьеру.

По этому показателю он стал абсолютным рекордсменом среди российских голкиперов. Ранее рекорд по победам принадлежал Евгению Набокову — 353.

В топ-5 по этому показателю также входят Николай Хабибулин (333 в 799), Семен Варламов («Айлендерс», продолжает карьеру, 272 в 580) и Андрей Василевский («Тампа», продолжает карьеру, 257 в 410).

Ранее Бобровский выступал в НХЛ за «Коламбус» и «Филадельфию», всего в лиге россиянин провел 630 матчей.