Кагарлицкий: Выездная серия «Ак Барса» получилась скомканной

Нападающийпрокомментировал победу над(4:3 Б).

«Выездная серия получилась скомканной. Считаю, что в Ярославле мы должны были брать очки.

Сегодня тоже получилась немного невразумительная игра, допустили ошибки, хотя должны были решать исход матча в основное время. Сложно оценить эту серию.

Хорошо, что взяли очки, но впереди много работы: над голами, над дисциплиной. Саня [Александр Радулов] после игры правильно сказал: "Несмотря ни на что, мы взяли два очка и поехали дальше". Очки нам очень нужны, необходимо подниматься вверх по таблице.

В моменте с голом всех выделю. Предыдущее звено здорово наложило смену, поменялись по одному, заперли соперника в зоне. Когда мы вышли − "Сочи" уже стоял.

Скинул Сане Радулову, поехал на ворота по инерции. Он бросил, шайба удачно отскочила, я добил. Понимал, что он будет бросать, готовился добивать.

Какие ожидания от игры с "Металлургом"? Нам нужны очки, нужно побеждать. Важно сделать это при своих болельщиках.

До конца календарного года осталось две игры, хочется порадовать их перед праздником», — приводит слова Кагарлицкого сайт «Ак Барса».

Кагарлицкий в текущем сезоне сыграл за «Ак Барс» 40 матчей, в которых набрал 18 (7+11) очков с показателем полезности «-2».