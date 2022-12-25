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    Кагарлицкий: Выездная серия «Ак Барса» получилась скомканной

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс Сочи КХЛ
    Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу над «Сочи» (4:3 Б).

    Дмитрий Кагарлицкий
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    Дмитрий Кагарлицкий

    «Выездная серия получилась скомканной. Считаю, что в Ярославле мы должны были брать очки.

    Сегодня тоже получилась немного невразумительная игра, допустили ошибки, хотя должны были решать исход матча в основное время. Сложно оценить эту серию.

    Хорошо, что взяли очки, но впереди много работы: над голами, над дисциплиной. Саня [Александр Радулов] после игры правильно сказал: "Несмотря ни на что, мы взяли два очка и поехали дальше". Очки нам очень нужны, необходимо подниматься вверх по таблице.

    В моменте с голом всех выделю. Предыдущее звено здорово наложило смену, поменялись по одному, заперли соперника в зоне. Когда мы вышли − "Сочи" уже стоял.

    Скинул Сане Радулову, поехал на ворота по инерции. Он бросил, шайба удачно отскочила, я добил. Понимал, что он будет бросать, готовился добивать.

    Какие ожидания от игры с "Металлургом"? Нам нужны очки, нужно побеждать. Важно сделать это при своих болельщиках.

    До конца календарного года осталось две игры, хочется порадовать их перед праздником», — приводит слова Кагарлицкого сайт «Ак Барса».

    Кагарлицкий в текущем сезоне сыграл за «Ак Барс» 40 матчей, в которых набрал 18 (7+11) очков с показателем полезности «-2».

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