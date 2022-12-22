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    Мичков прокомментировал свой переход в «Сочи» из СКА

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    Нападающий Матвей Мичков рассказал о переходе из петербургского СКА в стан «Сочи».

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    20 декабря южане объявили о переходе 18-летнего российского нападающего на правах аренды. Срок сделки — до конца нынешнего сезона.

    «Неожиданно получилось, что сюда перевели. Я утром проснулся, мне сообщили об этом. К любым переменам нужно быть хорошо готовым.

    Моя задача — выходить на лёд и приносить пользу команде, чтобы команда выигрывала.

    Сейчас на раскатке очень хорошо себя чувствую и готовлюсь к следующей игре. Не первый раз в Сочи, места все знакомые, очень рад оказаться здесь.

    После прилёта смешанные чувства, дайте немного времени, всё расскажу», — приводит слова Мичкова YouTube-канал «Сочи».

    В нынешнем сезоне чемпионата КХЛ Мичков принял участие в трёх встречах, в которых не смог отметиться полезными действиями.

    Кроме того, молодой нападающий поучаствовал в 12 матчах во Всероссийской хоккейной лиге за «СКА-Неву». Мичков забросил 10 шайб и отдал четыре результативные передачи.

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