Мичков прокомментировал свой переход в «Сочи» из СКА

Нападающийрассказал о переходе из петербургскогов стан

20 декабря южане объявили о переходе 18-летнего российского нападающего на правах аренды. Срок сделки — до конца нынешнего сезона.

«Неожиданно получилось, что сюда перевели. Я утром проснулся, мне сообщили об этом. К любым переменам нужно быть хорошо готовым.

Моя задача — выходить на лёд и приносить пользу команде, чтобы команда выигрывала.

Сейчас на раскатке очень хорошо себя чувствую и готовлюсь к следующей игре. Не первый раз в Сочи, места все знакомые, очень рад оказаться здесь.

После прилёта смешанные чувства, дайте немного времени, всё расскажу», — приводит слова Мичкова YouTube-канал «Сочи».

В нынешнем сезоне чемпионата КХЛ Мичков принял участие в трёх встречах, в которых не смог отметиться полезными действиями.

Кроме того, молодой нападающий поучаствовал в 12 матчах во Всероссийской хоккейной лиге за «СКА-Неву». Мичков забросил 10 шайб и отдал четыре результативные передачи.