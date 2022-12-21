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    Источник: Жамнов может стать главным тренером «Ак Барса»

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    Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в ближайшее время может быть назначен главным тренером «Ак Барса», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    52-летний специалист возглавляет национальную команду с сентября 2021 года и ранее не исключал, что может совмещать работу в сборной и клубе.

    21 декабря появилась информация, что что контракт с Жамновым не будет продлен, поскольку тренерский совет ФХР оценивает его работу как неудовлетворительную. Сам специалист опроверг это.

    «Смешно просто. Такой вопрос не обсуждался вообще. Я просто отчитался перед тренерским советом за работу на турнире (Кубке Первого канала — прим. ред.). Мне задали вопросы — я на все ответил. Отчитался и все. А об отставке вообще не шло речи.

    Это не оценка как в школе. Просто результат сборной России на турнире был признан неудовлетворительным.

    Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью "Матч ТВ" поинтересовался: "Почему Жамнов поставил на воскресный турнир состав слабее, чем в субботу?"

    Этот вопрос на тренерском совете мне тоже задавали. Я ответил, что таким составом как в воскресенье мы были должны обыгрывать белорусов.

    Продолжаю работу со сборной и мой контракт действует. Я в отставку не собираюсь», — сказал Жамнов «Матч ТВ».

    В начале декабря Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса». Исполняющим обязанности главного тренера на данный момент является Юрий Бабенко.

    «Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 45 очков в 41 матче.

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