Источник: Жамнов может стать главным тренером «Ак Барса»

Главный тренер сборной России по хоккеюв ближайшее время может быть назначен главным тренером «Ак Барса», сообщает «Спорт-Экспресс»

52-летний специалист возглавляет национальную команду с сентября 2021 года и ранее не исключал, что может совмещать работу в сборной и клубе.

21 декабря появилась информация, что что контракт с Жамновым не будет продлен, поскольку тренерский совет ФХР оценивает его работу как неудовлетворительную. Сам специалист опроверг это.

«Смешно просто. Такой вопрос не обсуждался вообще. Я просто отчитался перед тренерским советом за работу на турнире (Кубке Первого канала — прим. ред.). Мне задали вопросы — я на все ответил. Отчитался и все. А об отставке вообще не шло речи.

Это не оценка как в школе. Просто результат сборной России на турнире был признан неудовлетворительным.

Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью "Матч ТВ" поинтересовался: "Почему Жамнов поставил на воскресный турнир состав слабее, чем в субботу?"

Этот вопрос на тренерском совете мне тоже задавали. Я ответил, что таким составом как в воскресенье мы были должны обыгрывать белорусов.

Продолжаю работу со сборной и мой контракт действует. Я в отставку не собираюсь», — сказал Жамнов «Матч ТВ».

В начале декабря Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса». Исполняющим обязанности главного тренера на данный момент является Юрий Бабенко.

«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 45 очков в 41 матче.