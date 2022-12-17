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    • Россия обыграла Казахстан в матче Кубка Первого канала
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    Скабелка о поражении от России: Играли с достаточно молодой и мастеровитой командой

    Хоккей Сборная Казахстана Сборная России Кубок Первого канала
    Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка подвел итоги матча с командой России (2:6) на Кубке Первого канала.

    Андрей Скабелка
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    Андрей Скабелка

    У нас не все получилось в обороне, мы играли с достаточно молодой и мастеровитой командой. Были и хорошие моменты.

    Турнир интересный — и для нас он получился информативным, для нас это единственный турнир сборной в течение сезона. Сделаем выводы.

    Конечно, нехватка первого звена чувствуется. Отрицать не будем этого. Но это хорошая возможность для ребят, которые хотят играть в сборной. И на фоне серьезного соперника мы увидели их уровень.

    Если говорить конкретнее, то мы увидели несколько кандидатов, чей уровень могу достаточно позитивно оценить. Это самый позитивный момент.

    По Шестакову могу сказать, что там не так все плохо, как выглядело. Есть небольшое повреждение шеи. Думаю, что он через день уже восстановится.

    Борисевич и Лихотников из чемпионата Казахстана приятно удивили, и тот, и другой. Интересно и важно было посмотреть на них на фоне сборной России. Неплохо. Полохов? Кирилл прибавил.

    Михайлис становится лидером сборной? Об этом говорить рано пока. Но у него есть хорошие моменты, позитивное движение. Он прибавляет в уверенности. Думаю, он своей игрой усилит «Барыс» и сборную«, — сказал тренер пресс-службе ФХР.

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