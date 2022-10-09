«Спартак» уступил «Витязю в серии буллитов

Московскийпотерпел поражение по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным— 1:2 ПБ.

В составе красно-белых в основное время отметился Роман Старченко. Хозяева ответили голом Станислава Ярового.

Исход матча определился в серии буллитов, где точнее оказались игроки «Витязя» — побеный бросок исполнил Дэниэл Буцаев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Старченко — 2 (бол., Хохлачев, Вишневский), 9:58 — 0:1. Яровой — 2 (бол.), 23:18 — 1:1Победный буллит: БуцаевВратари: Дорожко — РибарБроски: 46 (12+13+17+4) — 32 (12+9+8+3)Штраф: 4 — 8

«Витязь» набрал 21 очко и поднялся на пятое место Западной конференции. «Спартак», имея на очко меньше, находится строчкой ниже.

11 октября команды вновь сыграют между собой на этот раз в Москве.