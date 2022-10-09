«Северсталь» по буллитам одолела «Трактор»

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
В составе победителей в основное время отличились нападающий Александр Суворов, а также защитники Михаил Тихонов и Павел Денисов. Победный буллит исполнил Даниил Вовченко.
Голы «Трактора» на счету защитника Сергея Телегина и Ильи Карпухина, а также нападающего Антона Бурдасова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Суворов — 5 (бол., Иванцов), 4:45 — 1:0. Телегин — 2 (Тертышный, Ткачев), 8:00 — 1:1. Карпухин — 2 (Стась), 15:39 — 1:2. Тихонов — 1 (Колмыков), 19:08 — 2:2. Денисов — 1, 26:15 — 3:2. Бурдасов — 7 (Калинин, Бывальцев), 28:02 — 3:3Победный буллит: ВовченкоВратари: Подъяпольский — ПроскуряковШтраф: 2 — 6Броски: 30 (18+4+7+1) — 27 (8+13+5+1)