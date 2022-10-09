«Северсталь» по буллитам одолела «Трактор»

Череповецкаяодержала победу по буллитам над челябинским(4:3 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей в основное время отличились нападающий Александр Суворов, а также защитники Михаил Тихонов и Павел Денисов. Победный буллит исполнил Даниил Вовченко.

Голы «Трактора» на счету защитника Сергея Телегина и Ильи Карпухина, а также нападающего Антона Бурдасова.