«Спартак» на выезде смог обыграть «Северсталь»

на своем льду принимал московскийв рамках очередного матча КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

На 14-й минуте Никита Хлыстов с Робином Прессом вывел челябинцев вперёд. На 22-й минуте Андрей Локтионов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 26-й минуте Матвей Заседа во второй раз поразил ворота хозяев. На 30-й минуте Александр Суворов восстановил равенство — 2:2. На 47-й минуте Фил Вароне с передачи Матвея Заседы вновь забил гол в ворота «Северстали». На 56-й минуте Данила Квартальнов забросил в меньшинстве.

КХЛ «Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) Голы: Хлыстов — 2 (Пресс), 13:35 — 1:0. Локтионов — 2 (бол., Хохлачев, Вишневский), 21:35 — 1:1. Заседа — 3 (Вишневский, Талалуев), 25:20 — 1:2. Суворов — 4 (Луговяк, Подшивалов), 29:02 — 2:2. Вароне — 2 (бол., Заседа), 46:52 — 2:3. Квартальнов — 3 (мен.), 55:44 — 2:4Вратари: Шугаев (58:12) — Рибар (54:21 — 25:20)Штраф: 8 — 10Броски: 29 (12+10+7) — 30 (8+11+11)Судьи: Раминг, Спирин

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Балашихе сыграет с «Витязем». «Северсталь» примет «Трактор». Оба матча состоятся 9 октября.