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    «Спартак» на выезде смог обыграть «Северсталь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    «Северсталь» на своем льду принимал московский «Спартак» в рамках очередного матча КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 14-й минуте Никита Хлыстов с Робином Прессом вывел челябинцев вперёд. На 22-й минуте Андрей Локтионов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 26-й минуте Матвей Заседа во второй раз поразил ворота хозяев. На 30-й минуте Александр Суворов восстановил равенство — 2:2. На 47-й минуте Фил Вароне с передачи Матвея Заседы вновь забил гол в ворота «Северстали». На 56-й минуте Данила Квартальнов забросил в меньшинстве.

    КХЛ
    «Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
    Голы: Хлыстов — 2 (Пресс), 13:35 — 1:0. Локтионов — 2 (бол., Хохлачев, Вишневский), 21:35 — 1:1. Заседа — 3 (Вишневский, Талалуев), 25:20 — 1:2. Суворов — 4 (Луговяк, Подшивалов), 29:02 — 2:2. Вароне — 2 (бол., Заседа), 46:52 — 2:3. Квартальнов — 3 (мен.), 55:44 — 2:4Вратари: Шугаев (58:12) — Рибар (54:21 — 25:20)Штраф: 8 — 10Броски: 29 (12+10+7) — 30 (8+11+11)Судьи: Раминг, Спирин

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Балашихе сыграет с «Витязем». «Северсталь» примет «Трактор». Оба матча состоятся 9 октября.

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