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    Заварухин: «Ак Барс» доминировал, но ребята играли и за себя, и за тех парней

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Автомобилист Ак Барс КХЛ
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:1 ОТ).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Хотел поблагодарить ребят за самоотверженную игру, за победу. Это настоящая командная победа. Нам тяжело пришлось, особенно в третьем периоде.

    Было много удалений, "Ак Барс" доминировал. Но ребята играли и за себя, и за тех парней, которые не смогли сегодня выйти на лед. Вратарь также очень хорошо сыграл.

    Я еще перед игрой ребятам сказал, что сегодня будет матч почти как плей-офф. Несколько матчей подряд играем, против нас амбициозный соперник, который очень хочет выиграть.

    Действовали больше от обороны. Силовых по статистике у нас не так и много было, а про силовые "Ак Барса" я говорить не хочу.

    В последнее время пошла привычка комментировать такие эпизоды, но я не будут. Случилось несчастье, насколько долго не будет Волка на льду пока не скажу», — сказал Заварухин «Спорт-Экспрессу» .

    Отметим, что это третья победа «Автомобилиста» над «Ак Барсом» подряд и третий матч между командами за последнюю неделю.

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