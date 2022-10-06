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    «Нефтехимик» в серии буллитов обыграл московское «Динамо»

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    «Нефтехимик» одержал победу над московским «Динамо». Поединок чемпионата КХЛ завершился со счетом 3:2.

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    Основное время завершилось со счетом 2:2. У хозяев забивали Руслан Петрищев и Вячеслав Лещенко, у гостей — Эрик О'Делл и Илья Каблуков.

    Дело дошло до серии буллитов, в которой точнее оказался «Нефтехимик». Победный буллит реализовал Михаил Назаров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Петрищев — 1 (Лещенко, Шафигуллин), 5:04 — 1:0. О`Делл — 9 (Рашевский), 12:03 — 1:1. Каблуков — 1 (Арт.А. Волков, Джиошвили), 27:31 — 1:2. Лещенко — 5 (Е.А. Попов, Шафигуллин), 35:50 — 2:2Победный буллит: НазаровВратари: Гарипов — Коновалов (63:27 — 63:36, 64:17)Штраф: 4 — 2Броски: 26 (11+10+4+1) — 42 (15+12+10+5)

    У команды из Нижнекамска 11 очков и 10-е место на Востоке. «Динамо» с 23 баллами идет вторым на Западе.

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