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    «Автомобилист» в третий раз в сезоне победил «Ак Барс»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    «Автомобилист» выиграл со счетом 2:1 у «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Команды сыграли вничью в основное время. На шайбу Данила Романцева хозяева ответили точным броском Ильи Сафонова.

    В овертайме Романцев забросил победную шайбу и оформил дубль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Романцев — 3 (Мэйсек), 32:31 — 0:1. Сафонов — 4 (бол., Шипачев, Войнов), 54:24 — 1:1. Романцев — 4 (Ли), 64:24 — 1:2Вратари: Мифтахов — БобковШтраф: 33 — 12Броски: 46 (10+11+21+4) — 30 (10+9+7+4)

    «Автомобилист» лидирует на Востоке с 23 очками. «Ак Барс» третий с 19 баллами на счету.

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