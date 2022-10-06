«Автомобилист» в третий раз в сезоне победил «Ак Барс»

Игроки «Автомобилиста» Фото: ХК «Автомобилист»
Команды сыграли вничью в основное время. На шайбу Данила Романцева хозяева ответили точным броском Ильи Сафонова.
В овертайме Романцев забросил победную шайбу и оформил дубль.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Романцев — 3 (Мэйсек), 32:31 — 0:1. Сафонов — 4 (бол., Шипачев, Войнов), 54:24 — 1:1. Романцев — 4 (Ли), 64:24 — 1:2Вратари: Мифтахов — БобковШтраф: 33 — 12Броски: 46 (10+11+21+4) — 30 (10+9+7+4)
«Автомобилист» лидирует на Востоке с 23 очками. «Ак Барс» третий с 19 баллами на счету.