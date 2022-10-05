ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футбол — это жизнь. За что мы любим и ненавидим его?
  • 00:02
    • Гол и пас Родриго помогли «Реалу» победить «Шахтер»
  • 23:57
    • ПСЖ упустил победу над «Бенфикой» из-за автогола
  • 23:55
    • Дубль Рабьо помог «Ювентусу» обыграть «Маккаби» из Хайфы
  • 23:54
    • «Челси» крупно обыграл «Милан» в домашнем матче Лиги чемпионов
  • 23:51
    • «Манчестер Сити» разгромил «Копенгаген», у Холанна дубль
    Все новости спорта

    Ротенберг прокомментировал разгромную победу над «Спартаком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Спартак
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг похвалил свою команду за результат в матче со «Спартаком» (5:1).

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «Понимали, что "Спартак" хорошо обороняется, учитывали это при подготовке, как и наши ошибки в матче с ЦСКА. Ребята молодцы, выполнили установку, выиграли. К сожалению, допустили ошибки, в большинстве не забили. Продолжаем работать. Мы подняли Глотову эмоциональный фон, психологию.

    Он очень обрадовался, что вернулся к нам обратно, он хотел этого уже давно. На тот момент мы сделали все правильно, но тогда была другая ситуация, и это было очень давно. Он получил серьезный опыт, играл в другой организации, играл очень много. Получил много игровой практики», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.

    СКА продлил свою серию до 5 побед подряд. Он возглавляет таблицу Западной конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Черчесова продлит победную серию в Лиге Европы?
  • «Црвена Звезда» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Ожидается результативны поединок
  • «Шериф» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Манчестер Юнайтед» уверенно наберет очки
  • «Омония» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шериф — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Омония — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ренн — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Арсенал — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фрайбург — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие