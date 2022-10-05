Ротенберг прокомментировал разгромную победу над «Спартаком»

Главный тренер СКАпохвалил свою команду за результат в матче со «Спартаком» (5:1).

«Понимали, что "Спартак" хорошо обороняется, учитывали это при подготовке, как и наши ошибки в матче с ЦСКА. Ребята молодцы, выполнили установку, выиграли. К сожалению, допустили ошибки, в большинстве не забили. Продолжаем работать. Мы подняли Глотову эмоциональный фон, психологию.

Он очень обрадовался, что вернулся к нам обратно, он хотел этого уже давно. На тот момент мы сделали все правильно, но тогда была другая ситуация, и это было очень давно. Он получил серьезный опыт, играл в другой организации, играл очень много. Получил много игровой практики», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.

СКА продлил свою серию до 5 побед подряд. Он возглавляет таблицу Западной конференции.