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    «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в овертайме

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    «Ак Барс» на своем льду принимал «Автомобилист» в рамках очередного матча КХЛ. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 10-й минуте Анатолий Голышев вывел екатеринбуржцев вперёд. На 17-й минуте Илья Сафонов сравнял счёт. На 36-й минуте Александр Радулов вывел казанцев вперёд, однако уже на 18-й секунде третьего периода Никита Трямкин с передачи Анатолия Голышева восстановил равенство в счёте. На 46-й минуте Кёртис Валк в третий раз поразил ворота казанцев, но спустя 78 секунд Илья Сафонов с передачи Кирилла Панюкова сделал счёт 3:3.

    На 57-й минуте Александр Радулов оформил дубль. На 58-й минуте Брукс Мэйсек с передачи Кёртиса Валка сравнял счёт. В овертайме победу своей команде принёс Мэйсек.

    КХЛ
    «Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:5 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 0:1)
    Голы: Голышев — 6 (Кормье, Белоусов), 9:49 — 0:1. Сафонов — 2 (Юдин, Хенкель), 16:51 — 1:1. Радулов — 7 (Хенкель, Дыняк), 35:56 — 2:1. Трямкин — 1 (Голышев), 40:18 — 2:2. Волк — 5, 45:32 — 2:3. Сафонов — 3 (Панюков), 46:50 — 3:3. Радулов — 8 (бол., Войнов, Кагарлицкий), 56:02 — 4:3. Мэйсек — 9 (Волк), 57:07 — 4:4. Мэйсек — 10 (п.в., Волк), 60:37 — 4:5Вратари: Мифтахов (60:18) — ГалкинШтраф: 6 — 6Броски: 46 (14+10+22+0) — 22 (4+10+7+1)Судьи: Беляев, Сидоренко

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команды вновь встретятся друг с другом в Казани — 6 октября.

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